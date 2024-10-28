財部：東協6國去年進口積體電路 台灣占比逾3成居冠

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（中央社記者張璦台北28日電）受惠AI熱潮及供應鏈重組效應，財政部統計處指出，今年前8月台灣對東協6國出口年增1成7，幅度優於日、韓、中。若以台灣外銷東協的主力貨品，在6國的進口市場占有率來看，2023年台灣在積體電路市占達32.7%居冠，韓、中分居第2、3名。

東協6國包含新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓、印尼。

財政部統計處發布「台韓日中對東協6國出口概況」表示，全球供應鏈重組已成趨勢，東協挾人口紅利及地理位置優越，成為台、韓、日、中競相布局的重點。

受惠於人工智慧（AI）熱潮及產業調整布局效應，財政部統計處觀察亞鄰今年前8月對東協出口變化，台灣年增17%，遙遙領先日本的年減6.4%、韓國年增7.5%及中國的年增7.4%。

財政部統計處表示，積體電路（IC）向來為台灣對東協6國出口引擎，在新興科技應用商機、美中貿易戰、供應鏈重組等因素帶動下 ，出口金額從2013年至2023年，10年來擴增209億美元或1.2倍；電腦及其附屬單元、生產半導體機械、電腦零附件的出口額，10年來也同步成長26.8倍、4.3倍、1.7倍。

反映在貨品結構上，財政部統計處指出，2023年積體電路在台灣對東協6國出口的占比已突破5成，較2013年大幅增加21個百分點；其次則為電腦及其附屬單元占7.3%。

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就東協個別國家觀察，財政部統計處表示，2013年至2023年，台灣對6國出口積體電路全面上升，又以對越南大增8.7倍最多；同時，在伺服器、顯示卡需求強勁推升下，電腦及其附屬單元表現同樣不容小覷，近5年銷往泰國劇增39億美元或127倍。

若以台灣外銷東協主力貨品，比較觀察在6國的進口市場占有率，財政部統計處指出，2023年台灣在積體電路市占率達32.7%居首，10年來大增8.7個百分點，韓國市占率為16.9%、中國為12.1%，分居第2、3名。（編輯：潘羿菁）1131028