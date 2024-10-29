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台積電：高雄廠興建工程進展良好 2奈米2025年量產

2024/10/29 16:54（10/29 17:09 更新）
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圖為楠梓產業園區興建中的台積電高雄廠一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北29日電）台積電傳出高雄廠第1座2奈米廠將於11月26日舉行進機典禮，並自12月1日展開裝機，台積電今天並未正面回應，僅表示高雄晶圓廠興建工程按照計畫進行，並且進展良好，2奈米將如期於2025年量產。

台積電指出，高雄廠是2021年11月宣布的新設廠計畫，並於2022年開工，目前進度良好，並已設有公共基礎設施。

台積電表示，高雄廠區先進製程

成熟／先進製程是什麼？

半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。

目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。

成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。

來源：國際半導體產業協會

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目標將100%使用再生水，預計由高雄市楠梓和橋頭2座再生水廠供應，並將視開發進度，逐步導入更多綠色製造與資源循環機制。

台積電強調，2奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫甚或優於預期，2奈米製程將如期在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。（編輯：林淑媛）1131029

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