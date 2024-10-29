新台幣走升 8月美元投資型保單新契約保費今年次高

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新台幣兌美元8月狂升近9角，讓美元保單相對變便宜，買氣隨之轉旺。金管會今天公布，今年8月美元投資型保單新契約保費達1.34億美元，改寫今年單月次高。

根據金管會保險局統計，今年前8月整體壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1918.13億元，年增4%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比續降至37.01%，持續創下近6年同期新低。

今年前8月美元保單新契約保費收入達57.97億美元，年減2%，其中，美元投資型保單新契約保費收入達8.12億美元，年減42%，美元傳統型保單新契約保費收入為49.85億美元，年增11%。

市場預期美國聯準會（Fed）9月會展開降息，導致8月市場觀望氣氛較濃厚，但因新台幣兌美元強升，讓美元保單相對變便宜，若看單月業績，8月美元投資型保單新契約保費收入達1.34億美元，改寫今年單月次高，月增13.6%。

另一方面，美元傳統型保單業績持續呈現正成長，金管會保險局副局長蔡火炎分析，主因市場對美國有降息預期，資金有望回流至美元利變型保單，壽險業者伺機推出不少美元利變型商品，增加消費者購買選擇、吸引買氣所致。

市面上外幣保單除了最大宗的美元保單外，還有澳幣及人民幣2種幣別。因今年澳洲經濟表現好轉，加上部分壽險公司調升澳幣利變型保單宣告利率，今年前8月整體澳幣保單新契約保費收入達2.52億澳元，年增97%。

今年前8月整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣0.67億元，年減2成，主因市場預期中國經濟表現不佳、人民幣保單宣告利率相對較低所致。

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金管會保險局同步公布，今年前3季壽險業外溢保單新契約件數為93.95萬件，年增11%，新契約保費收入近新台幣190.75億元，年增17%；前3季實物給付保單新契約件數為19萬件，年減4%，新契約保費收入近14.37億元，年減46%。

觀察個別壽險公司外溢保單業績，今年前3季新契約保費以國泰人壽114.8億元居冠，其次依序為南山人壽42.75億元、富邦人壽19.42億元；若從新契約件數觀察，今年前3季以南山人壽45.1萬件奪冠，其次依序為國泰人壽34.4萬件、富邦人壽9.6萬件。（編輯：林家嫻）1131029