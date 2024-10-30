嘉惠電力擴建3期投資上看450億元 拚2029年完成商轉

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（中央社記者何秀玲嘉義縣30日電）台灣電力議題受關注，亞泥子公司、全台最大的民營天然氣電廠嘉惠電力總經理陳廣泰今天透露3期進度，未來預計投入新台幣400億元至450億元規劃興建，估明年第1季拿到環評，也會參與台電投標，希望2029年完成商轉。

他向中央社記者表示，3期電廠未來商轉後，嘉惠電廠發電量占全國總用電量，將從原本3.2%提升到5%至6%。

陳廣泰今天出席嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢記者會。談到嘉惠電力3期電廠進度，他表示，目前努力中，環評約在明年第1季就能拿到，也會參與台電的投標，未來預計投入400億元至450億元規劃興建。

不過他指出，現在蓋電廠很困難，除了要面對民眾抗爭之外，運轉風險也提高，因未來電廠配合電力需求，必須全年無休，等於增加運轉風險，都是影響獲利的因素之一。

陳廣泰說，3期完成商轉時間，目標放在2029年，因遠東集團董事長徐旭東認為，未來台灣電力需求量會更大，而遠東集團又是用電大戶，如果國家需要往電力方向發展，嘉惠電力建設更是不能停下來。

陳廣泰表示，嘉惠電廠興建過程分2大階段，第1期70萬瓩發電機組，於2003年12月商轉，併入台電電網。

嘉惠電廠第2期51萬瓩發電機組，於2021年7月商轉；由於2021年底逢核二廠1號機除役，供電能力減少98.5萬瓩，嘉惠2期商轉也填補核能退場後的電力短缺。

亞泥補充表示，再生能源崛起，凸顯天然氣機組快速起停優勢，在電力波動時可迅速反應，提升電網穩定性，避免供需不平衡導致系統性故障。

嘉惠電力今年前3季營收約占亞泥整體營收23%，陳廣泰說，和去年占比不到20%相比略增，是因今年受惠設備與運作穩定，且2期在2021年商轉後，克服設備問題。

陳廣泰指出，今年也跟台電簽訂多賣20%電力，等於增加20%合約用電量，加上嘉惠電廠用人精簡，效率提高，降低故障率，今年嘉惠電力業績有望比去年好。（編輯：林家嫻）1131030