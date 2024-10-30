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免蜘蛛人爬高壓電塔 嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢

2024/10/30 14:53
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（中央社記者何秀玲嘉義30日電）亞泥旗下天然氣電廠「嘉惠電力公司」今天宣布，啟用無人機巡檢方案，應用在高壓電塔的輸配電線巡檢。嘉惠電力總經理陳廣泰說，此為國內第一個全自動無人機巡檢電廠，預估可降低3/4人力，並降低5成巡檢成本，彌補人力缺口。

陳廣泰說，嘉惠電力若要巡檢設備，本來需要2天才能完成，運用無人機自動巡檢方案，可縮短至1天，且無人機可快速動員，也可降低事故和風險。未來若運行更穩定，希望能拓展外部客戶，目標鎖定台電或民間電塔。

嘉惠電力公司位於嘉義縣民雄鄉、占地13.8公頃，是亞泥1999年接管投資的天然氣複循環電廠，總裝置容量達121萬瓩，發電量約占全國總用電量3.2%，目前為全台最大的民營天然氣發電廠。藉由雙迴路161KV輸配電線，將電力輸送至變電所，每年發電量56.7億度，供應118萬戶家庭用電。

嘉惠電力目前旗下共有第1期、第2期電廠，嘉惠電力財務主管表示，今年前3季營收約新台幣128億元，但因上半年有1個月停工歲修，與去年同期130億元相比，約略為持平，不過獲利年增17%。

電廠維修人員就像蜘蛛人一樣，需要爬電塔，在高空中作業。陳廣泰表示，傳統的人工檢查方式，仰賴維修人員在高壓環境中，冒著生命危險斷電操作，再進行攀爬、走線檢視，不但耗時耗力且危險性極高。隨著AI人工智慧技術快速發展，加上無人機產業日益成熟，嘉惠電力與同為遠東集團的遠傳電信合作，打造結合AI技術和5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統。

他說，更重要的是，無人機巡檢時無須斷電，確保日常電力供應不受影響，所有影像和數據將累積成維修履歷資料庫，實現全面的電子化管理，提高營運效率。

嘉惠電廠目前有11座電塔，全自動無人機第一階段將用於1至3號電塔，未來逐步推行。（編輯：楊凱翔）1131030

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