打造資產管理中心 央行提高個人年結匯額至千萬美元

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行考量國人財富攀升、投資需求增加，並響應打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，今天宣布調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由500萬美元提高至1000萬美元，公司、行號由5000萬美元提高至1億美元，自今年11月1日起實施。

中央銀行今天召開記者會說明外匯業務政策調整，外匯局局長蔡烱民表示，上一次調整個人、公司的結匯額度，是民國81年及民國86年的事，分別自300萬美元調高至500萬美元，以及從2000萬美元調高至5000萬美元。

央行指出，根據現行規定，目前雖有每年累積結匯金額的規定，但超過金額者，仍可向央行申請結購（售），資金進出相當自由。

央行補充，貿易貨款及透過國內金融機構投資國外有價證券，均無結匯金額限制，因此國人實際使用結匯額度需求有限。統計112年累積結匯金額使用情形，個人部分，平均每人匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元；公司部分，平均每家匯入101.6萬美元、匯出109.8萬美元，占累積結匯額度皆不足5%。

蔡烱民直言，進出口貿易、觀光、商務旅行及留學等不計入額度，近年國人熱衷申購債券型ETF、複委託，也不計額度，因此國人實際使用每年累積結匯額度相當低。

蔡烱民表示，國人財富攀升且投資需求增加，政府致力打造台灣成為亞洲資產管理中心，央行基於前瞻考量，並展現支持政策的立場，決定放寬結匯額度，「這個方向對金融發展有幫助」。

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從台灣經貿及金融情勢發展來看，依主計總處統計，112年人均國內生產毛額（GDP）為3萬2319美元，相較100年的2萬866美元，成長約55%。另依央行統計，112年底國人對外證券投資為1.39兆美元，相較100年的0.31兆美元成長348%，顯示國人財富與投資需求攀升。

此外，112年底台灣外匯存底已達5706億美元，相較100年底的3856億美元，成長48%，央行表示，考量外匯市場波動韌性大幅提高，且配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，因而調高國人每年累積結匯金額。

媒體關注，央行是否會配合亞洲資產管理中心的政策目標，繼續放寬相關規範，央行表示，將滾動檢討資金進出的相關規範，致力於國內資產管理業務蓬勃發展。（編輯：林家嫻）1131030