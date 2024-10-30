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台灣龍虎石斑 陳駿季：歷經8年市場談判獲准輸日

2024/10/30 18:47
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）農業部長陳駿季今天在宜蘭接受媒體採訪時表示，歷經8年的市場談判，台灣養殖的龍虎石斑今天已獲准出口至日本市場，也可降低對中國大陸單一市場倚賴。

陳駿季下午至宜蘭縣南方澳漁港，視察當地漁業防颱作業準備情況。他指出，今天上午收到非常好的消息，就是台灣的龍虎石斑已能正式輸出到日本，這是非常艱苦的過程。

他表示，台灣歷經8年的市場談判，最主要是龍虎石斑本身過往在野生養殖時有西卡毒的疑慮，但台灣養殖的部分是沒有這樣的疑慮；經過這麼多年來，台灣提供非常多的科學資訊與研究報告，終於讓日方首肯。

陳駿季認為，這次龍虎石斑能輸出到日本，有幾個重大意義。第1就是日本肯定台灣漁民與研究單位的努力，證明台灣養殖的龍虎石斑沒有西卡毒的疑慮。

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第2是整個龍虎石班的銷售，過往最主要都是銷售到中國，有了日本市場以後，台灣將有更多機會能夠把台灣高端漁產品輸到高端市場，降低對單一市場的倚賴，這樣的情形是非常重要，政府後續一定會積極推動。

第3就是在行銷的部分，台灣在石斑包括其他魚類，都是有系列去做國外的行銷，希望透過這些手段，能夠把國內這些魚類品質顧好，讓外國人享受到台灣最優質的漁產品。（編輯：戴光育）1131030

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