台積電下挫電子慘綠 台股早盤重挫588點回測半年線

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股大跌，科技股重挫，颱風休市後台股今天重新開市，開盤電子權值股一片慘綠，權王台積電力守千元大關，早盤加權指數最低22231.94點，重挫588.49點，回測半年線約22280點支撐。

台積電早盤最低跌34元，市值蒸發新台幣8817億元，影響大盤指數達275點，隨後重返千元之上，鴻海跌2.8%，聯發科跌3%，日月光投控跌5.4%，台達電跌3.8%，人工智慧AI伺服器概念股廣達跌2.6%，緯創跌2.2%。

本土證券法人指出，包括Google、微軟（Microsoft）、Meta、以及亞馬遜（Amazon）等4大雲端服務供應商（CSP）表示，2025年AI資本支出仍持續增加，顯示AI需求相當強勁，不過因美國總統大選進入最後倒數階段，選情膠著，牽動台股短線震盪，市場避險氣氛濃厚，獲利了結賣壓出籠。（編輯：林家嫻）1131101