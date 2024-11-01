本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台積電下挫電子慘綠 台股早盤重挫588點回測半年線

2024/11/1 09:17（11/1 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股大跌，科技股重挫，颱風休市後台股今天重新開市，開盤電子權值股一片慘綠，權王台積電力守千元大關，早盤加權指數最低22231.94點，重挫588.49點，回測半年線約22280點支撐。

台積電早盤最低跌34元，市值蒸發新台幣8817億元，影響大盤指數達275點，隨後重返千元之上，鴻海跌2.8%，聯發科跌3%，日月光投控跌5.4%，台達電跌3.8%，人工智慧AI伺服器概念股廣達跌2.6%，緯創跌2.2%。

本土證券法人指出，包括Google、微軟（Microsoft）、Meta、以及亞馬遜（Amazon）等4大雲端服務供應商（CSP）表示，2025年AI資本支出仍持續增加，顯示AI需求相當強勁，不過因美國總統大選進入最後倒數階段，選情膠著，牽動台股短線震盪，市場避險氣氛濃厚，獲利了結賣壓出籠。（編輯：林家嫻）1131101

#Meta
#鴻海
#台股
#台積電
延伸閱讀
美超級財報週、總統大選影響 法人：台股觀望味更濃美超微財報期限迫近股價續跌 陷那斯達克除名危機傳產動能疲弱 9月製造業景氣燈號亮黃藍燈終止連5綠AI帶旺電子資通拉貨 9月出口405.7億美元創同期新高台積電回測1000元大關 市值跌破26兆元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股收黑科技股重挫 法人：台股觀察半年線支撐
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：