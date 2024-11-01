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台股跌40.35點

2024/11/1 13:51
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（中央社台北1日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌40.35點，為22780.08點，跌幅0.18%，成交金額新台幣4105.84億元。

加權指數開盤為22438.93點，盤中最高22828.98點，最低22231.94點；不含金融股指數19917.91點，跌24.12點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.21%、食品股跌0.24%、塑化股漲0.73%、紡織股跌2.07%、機電股跌0.33%、造紙股漲1.6%、營建股漲2.92%、金融股跌0.65%。

委買張數2265萬6655張，委賣張數1144萬6578張，成交張數792萬6100張。

收盤時上漲680家，下跌268家，持平92家。

成交量前5名個股為鴻準、元大台灣50反1、聯電、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2。

漲幅前5名個股為成信實業*-創、京城、聯昌、日成-KY、環科。

跌幅前5名個股為聚陽、六方科-KY、達能、統一超、世界健身-KY。1131101

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