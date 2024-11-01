亞光前3季賺贏去年 瞄準AI光學鏡頭商機

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（中央社記者江明晏台北1日電）亞洲光學第3季財報出爐，每股盈餘2.46元，累計前3季每股賺4.45元，雙創同期歷史新高，並超越去年全年獲利。亞光表示，未來將搶占AI帶動的光學鏡頭商機，包括機器視覺、VR、AR、MR等市場。

光學鏡頭大廠亞洲光學今天公布第3季財報，合併營收約新台幣68.28億元，季增率22%，年增率45%；歸屬母公司業主淨利約6.85億元，季增率53%，年增率277%，受惠營收成長帶動規模經濟效益，淨利創歷史同期新高，每股盈餘2.46元。

亞光前3季合併營收約167.3億元，年增率29%；歸屬母公司業主淨利約12.42億元，年增率149%，獲利同步創高，並超越去年全年獲利表現，每股盈餘4.45元。

展望第4季，亞光表示，將持續發揮多元產品效益，包括以玻璃非球面核心技術開發光學元件及車載鏡頭等，並發展各高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。

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此外，亞光的數位相機今年出貨突破100萬台，年增40%，續擴大市占率；未來也將搶占AI快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括機器視覺、VR、AR、MR市場等。

亞光表示，將持續聚焦3大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載、高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識，以及AR的WAVE GUIDE，是未來成長動能。（編輯：張良知）1131101