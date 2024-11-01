台股上下震盪近600點 金管會：緊盯國際市場變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）台股今天開盤重挫、台積電一度失守千元，雖後續跌勢收斂，終場僅下跌40.35點，但單日上下震盪近600點，金管會強調，今年以來台股仍呈價量齊揚，將密切關注國際金融市場變化。

台股今天上下震盪劇烈，在台積電最終守住千元關卡、權值股回神，航運族群強勢反彈下，台股終場下跌40.35點，收22780.08點，成交值為新台幣4105.84億元。

金管會證期局說明，在美國科技股領跌下，美股4大指數收黑，跌幅介於0.9%至4.01%區間，台股收盤時跌幅達0.18%，同時間香港漲幅1.05%、上海漲幅0.23%、韓國跌幅0.19%、新加坡跌幅0.33%、日本跌幅2.43%。

證期局指出，若看今年截至10月31日止，台股上漲27.27%，相較香港漲幅19.18%、日本漲幅16.79%、深圳漲幅11.2%、上海漲幅10.25%、新加坡漲幅9.83%、韓國跌幅3.73%、美國道瓊漲幅10.81%，台股漲幅居主要亞股之冠。

量能方面，台股集中市場日均成交量為4212億元，年增52.13%。

證期局表示，今年截至9月底台股本益比為21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%，今年前3季國內上市櫃公司累計營收為31.49兆元，為歷年同期最高，年增達11.91%，金管會將密切關注國際金融市場變化。

根據證期局資料，截至今年10月30日台股信用交易整戶擔保維持率為167.89%。（編輯：翟思嘉）1131101