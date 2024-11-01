經部：離岸風場挺過颱風考驗 風光能源持續穩定供電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北1日電）強颱康芮過境造成不少災情，經濟部今天表示，康芮10級暴風半徑雖達到罕見的150公里，為1998年以後首見，且瞬間風速達最高等級17級風，但所有離岸風場皆成功挺過強颱無災損發生，除5案屋頂型光電損毀外，無其他災情；颱風過境後，風光能源都持續穩定供電。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，今天再生能源發電仍舊穩定，風力發電已達238萬瓩以上，而太陽光電出力瞬時最大值為335萬瓩以上，尖峰備轉容量率約為10%、備轉容量為321萬瓩。

至於電力供給部份，能源署表示，颱風過境期間，台電使用可快速起停的燃氣機組作為基載電力，且相較燃煤，燃氣可減少一半以上的碳排、7成以上的空污，穩定供電之餘兼顧空氣品質改善。

對於網友所提10月31日下午16時42分，火力發電占94%，能源署指出，其中燃氣發電就占52%。

能源署強調，這次康芮颱風侵襲再次驗證風光抗颱能力，離岸風力機未損壞，全數屹立於台灣海峽持續運轉，光電亦僅5案場，因陣風過大（16級陣風）產生小型災損，展現高度抗颱能力。而颱風期間展現再生能源搭配燃氣機組調度，凸顯政府推動增氣展綠減煤政策成效。

能源署表示，未來持續推動風光發電建設，兼顧降低空污及減碳，以達能源轉型目標。（編輯：楊凱翔）1131101