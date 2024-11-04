中油累虧627億 方振仁：已提4年3500億增資計畫

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中油新任董事長方振仁今天表示，中油扮演物價消波塊角色，截至10月累計虧損達新台幣627億元，將爭取油氣價格合理反映，也盼政府給予更多財務支援，中油今年已提出4年3500億元增資計畫。

中油今天舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，方振仁致詞點出中油正面臨淨零轉型、強化供氣韌性、石化供需不平衡、財務狀況不佳等4項挑戰。

財務方面，他指出，疫情、戰爭、各國貨幣緊縮影響國際能源價格劇烈波動，中油對國內物價如台電一樣，也扮演消波塊角色，110至112年政策吸收金額高達4000億元，財務狀況吃緊，一年利息支出100億元，吞食經營績效，盼上級機關適當調整油氣價格，並對財務支援給予更多考慮。

方振仁接受媒體訪問表示，今年到10月為止，中油稅前虧損達304億元，累虧則達627億元，財務面仍非常嚴峻，中油會爭取油氣價格適當合理反映，也盼政府能以預算撥補或增資，今年中油已提出4年3500億元增資計畫。

針對國際油價展望，他說，雖然國際機構對明年國際油價看跌，但國際情勢瞬息萬變，仍很難說。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，經濟部旗下有4家國營事業，但經濟部「只重視電」，中油負債比高達92%，已衝擊國際信用評等，採購油氣都會受影響，呼籲經濟部能帶領中油穩健能源轉型。（編輯：張均懋）1131104