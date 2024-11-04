美國大選前夕匯價震盪 新台幣爆量小升收31.961元

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國總統大選進入最後倒數，由於選情膠著，外資先行回防、投信蜂擁匯出，交投衝出巨量，匯價也一度翻貶，然而央行力守之下，新台幣兌美元今天收盤收31.961元，微幅升值0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出27.82億美元。

美國總統大選於11月5日登場，選舉結果不僅影響美國未來內政與外交走向，也將牽動國際政經情勢。

大選前夕，先前風起雲湧的「川普交易」陸續獲利了結，美元指數回檔修正、跌回103價位，亞幣順勢反彈。根據央行統計，美元指數今天下跌0.27%，韓元強彈0.46%，人民幣大漲0.37%，日圓升值0.23%，新台幣升幅最小、僅0.02%。

外匯交易員表示，新台幣匯率以31.91元開出後，雖然上午交投清淡，但匯價反映美元走弱、迅速走揚，最高升抵31.839元，不過午後爆出外資、投信的巨量美元買盤，推測是外資搶在大選結果出爐前，先將資金撤出回防，「選情結果難以預測，大家以調節部位為主，沒有特別去賭哪一邊當選、要做多還是做空」。

外匯交易員分析，近期美債殖利率頗具吸引力，加上新台幣匯率落在32元下方，是進場好時機，使得投信大筆海外投資款匯出，新台幣迅速由升轉貶，不過在32元大關前止步，盤中最低為31.999元，「老大（央行）防守在32元前面」。

外匯交易員直言，央行今天展現強力防守的決心，否則新台幣早已貶至32元。

股市方面，台股今天開高震盪、量縮價揚，台積電、鴻海走揚，IC設計、半導體設備股、高價股強勢，指數終場上漲185.31點，收在22965.39點，站回5日線，但22300點得而復失。

展望本週新台幣走勢，外匯交易員認為，除了美國總統大選，緊接而來的還有美國聯準會會議，都是牽動全球經濟局勢的重磅事件，結果出爐之前，市場都很觀望，短線匯市可能震盪加大，而美國總統當選人的政策、發言及聯準會貨幣政策動向，也都牽動投資人的情緒，市場屏息以待。（編輯：潘羿菁）1131104