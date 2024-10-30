央行：不開放涉新台幣匯率外匯商品 非資產管理阻礙

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）政府將打造台灣成為亞洲資產管理中心列為重點政策，央行秉持一貫立場，在未涉新台幣匯率的外匯商品前提下，將持開放態度；央行今天以新加坡、香港為例，強調不開放此類商品，並非資產管理的阻礙。

金管會端出打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，希望壯大台灣金融市場人才、專業及競爭力，並引導海外資金投資台灣，促進國內產業發展；外界關注央行態度，是否會進一步配合鬆綁相關外匯規範。

央行今天宣布響應亞洲資產管理中心政策，調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由500萬美元提高至1000萬美元，公司行號由5000萬美元提高至1億美元，並自今年11月1日起實施。

央行外匯局長蔡烱民表示，實際統計數據看來，國人實際使用結匯額度需求有限，這次調高結匯額度、調至多少，並不是關鍵議題，重點是央行表達支持政府政策的態度，認為此方向對金融發展會有幫助。

面對外界質疑央行對於涉新台幣匯率的外匯商品太過保守，蔡烱民回答，他不認為這會是發展資產管理的阻礙，「這可能是外界誤解」。

蔡烱民指出，以新加坡、香港為例，新加坡金融市場蓬勃發展，但並非外國人到新加坡會換成新幣再做資產管理，他們新幣兌美元的交易比重非常低，9成都是外幣交易；他接著表示，有人認為新台幣匯率穩定，不利金融市場發展，但港幣兌美元是固定匯率，金融發展也沒有受太大影響。

蔡烱民指出，新台幣不是國際貨幣，但國際上最多的投資工具，以及國人海外淨部位多是美元或歐元，資產管理也是這些形式為主，「台幣不是國際貨幣，難道就會變成資產管理沒辦法發展？這可能是外界誤解。」

蔡烱民強調，央行不認為對涉及新台幣匯率的衍生性商品採取審慎態度，會對市場造成阻礙。

「要發展資產管理業務，不應該太去強調，新台幣要有很多衍生性商品」，蔡烱民表達央行立場，但他也說，央行不會一成不變，仍會滾動式檢討。

蔡烱民補充，對於涉及新台幣匯率的外匯商品，央行有兩大原則，分別是避險、實質需求，舉例來說，廠商基於貿易，有避險需求要做遠匯，這些是開放的。

蔡烱民指出，新台幣是2000多萬人在使用的貨幣，央行希望新台幣匯率穩定，因為投機行為，造成新台幣過度波動並不好，近期日圓受到利差交易（Carry Trade）劇烈波動，便帶來很大影響。（編輯：張均懋）1131030