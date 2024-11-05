新台幣震盪微貶 央行：匯市已反映美國大選不確定性

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國總統大選登場，全球高度關注誰將入主白宮，結果出爐之前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元今天震盪微貶，收盤收31.968元，貶值0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額15.67億美元。

2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人川普和范斯組合，台灣時間6日上午陸續開票，由於民調膠著，目前市場仍難預測最終將由誰入主白宮。

市場氛圍保守之下，台股今天高低震盪逾300點，航運等傳產族群撐盤，終場收23106.79點，上漲141.4點。

新台幣匯率則隨亞幣走弱，今天開盤價為31.97元，最高31.908元、最低32.044元。外匯交易員指出，今天市場成交量能明顯縮水，外資雙向操作，上午還有些匯入，午後就反手匯出，匯價應聲貶破32元，不過出口商伺機進場，支撐匯價，終場僅以小貶作收。

央行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會上，也就美國總統大選影響提出看法，他表示，從近期股債匯市波動，可以看出「川普交易」活絡，美債殖利率走揚、美元相對強勢，股市回歸熱門類股各自表現，但到現在仍難以看出由誰當選。

蔡烱民接著表示，9月、10月以來，金融市場陸續調整看法，匯市已經大致反應美國大選的影響，隨著選舉落幕，政治不確定性減少，投資人應回歸關注經濟數據表現、美國經濟基本面。

至於賀錦麗、川普由誰勝出，尤其川普的強勢作風，是否帶來更大衝擊，蔡烱民認為，選舉政策口號到真正實施，後續還得看國會態度，現在不知道是否能全面執政，因此直到選舉結果完全出爐前，沒辦法下定論。

此外，蔡烱民強調，儘管川普曾揚言要台灣繳交保護費，他認為川普當選對台灣的影響應是產業面較顯著，金融面尤其是匯市，沒有直接影響；若最終由川普勝出，新台幣匯率走勢還是隨國際匯市波動，除了外資進出，關鍵是美元走勢變化。（編輯：林淑媛）1131105