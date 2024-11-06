美國大選登場 法人看好選後股市回歸基本面

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國總統大選正式登場，市場屏息等待開票結果。5日台股高低震盪逾300點，終場上漲141.4點，收在23106.79點，站回月線約23072點。法人看好選後不確定性因素消除，有利股市回歸基本面。

週二華爾街股市從前一日拋售潮中反彈，美股4大指數齊揚，道瓊工業指數飆漲427.28點或1.02%，收42221.88點；標普500指數上漲70.07點或1.23%，收5782.76點。

以科技股為主的那斯達克指數挺升259.19點或1.43%，收18439.17點；費城半導體指數上揚83.84點或1.69%，收5057.83點。

個股方面，半導體族群股價走揚，輝達（NVIDIA）上漲3.86美元或2.84%，收在139.91美元；英特爾（Intel）勁揚0.8美元或3.55%，收23.32美元；台積電ADR上漲4.2美元或2.19%，收在195.76美元。

法人分析，今年美國總統大選選情膠著，共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗民調緊咬，為市場增添不確定性，投資人選前觀望。隨著大選正式登場，接下來靜待開票結果，不管最後誰當選，選後不確定性因素消除，有利股市回歸基本面。

台新投信董事長鄭貞茂認為，美國大選最好的結果應該是總統和國會由兩黨分治，形成相互制衡，投資人會比較放心；最怕就是拖，像之前小布希和高爾因選票過於接近，進入延長賽，致使不確定時間拉長，是投資人最不樂見的情況。（編輯：林家嫻）1131106