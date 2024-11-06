可成投資16億元在泰國設廠 提升全球布局彈性

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（中央社記者吳家豪台北6日電）金屬機殼廠可成今天宣布，為因應集團長期營運發展需求，提升全球布局彈性及競爭力，可成今天董事會決議設立泰國子公司，初期預計投資5000萬美元（約新台幣16億元），購買AMATA泰國春武里工業園區土地。

可成下午召開法人說明會，公布第3季財報，毛利率34.5%，為近9季新高，但因認列匯兌損失新台幣17.63億元，侵蝕獲利，每股盈餘2.1元。可成董事會決議今年上半年每股配發現金股利7.5元，配發率64%。

可成董事長洪水樹表示，泰國設廠預計明年上半年取得土地，目前還在整地及進行公共建設，最快2026年底到2027年初可以加入營運，初期會先以消費性電子為主，園區近14公頃，將以綜合性生產為規劃方向，未來也會生產醫療器材設備、半導體零組件或其他新增產品，後續廠區會以多元化方向進行規劃。

他說，可成既有產品線的產量還是最大，最近也開始積極爭取非筆電的電子產品訂單，在泰國希望除了既有客戶基礎之外，也在開拓當地新增的商業機會。

談到明年筆記型電腦市場趨勢，洪水樹指出，因為人工智慧（AI）要處理大量資訊，帶動硬體規格升級，也會增加機構、機殼、零組件的複雜度提高，期待帶動換機潮。

針對明年毛利率走勢，他表示，以機殼與機構件產業而言，要維護這麼龐大的運作體系，30%的毛利率是可以支撐產業健康發展的門檻，可成會努力達到，但有很多困難要克服，因為客戶有成本壓力，加上市場競爭，很多同業因為過度擴張經常會殺價搶單，挑戰其實不小，但這是可成長期努力的目標。

洪水樹說，可成近幾年持續進行多角化布局，一方面延伸既有核心競爭力，另一方面跨領域整合技術，為轉型做好準備，經過多年深耕，已具備跨足新領域的關鍵能力。

洪水樹強調，可成在尋求新機會的道路上，已看到「有意義的進展」，在醫材、半導體零組件領域取得國際大客戶訂單，開始少量出貨，未來將持續透過有機成長及國內外併購機會，希望在多領域齊頭並進。

可成今年第3季營收約新台幣51.17億元，季增9.5%，主因特定客戶拉貨動能回升；第3季營收年增18.1%，因為去年基期較低。

受惠於營收規模增加及產品組合持續調整，可成今年第3季毛利率達34.5%，季增0.5個百分點，年增10.7個百分點，為近9季新高。

因新台幣兌美元匯率升值，可成第3季認列匯兌損失17.63億元，歸屬母公司稅後淨利約14.3億元，季減58.4%，年減68.1%；每股盈餘2.1元。（編輯：楊凱翔）1131106