雲端發票抽獎爭議 財部：重複中獎項暫不發放、不重抽

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（中央社記者張璦台北6日電）「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，發生4人重複中大獎爭議。財政部今天表示，行政調查結果排除人為內定與資安攻擊，但委外承辦廠商撰寫抽獎程式設計上未依一般隨機抽獎的邏輯，而是提高積極參與者的中獎率，設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待法務部調查局調查確認。

至於是否會重新抽獎，財政部表示，不會重新進行抽獎，現在第3期重複中大獎的獎項，暫扣於財政部；獎項最終發放，會根據調查局立案調查的結果做決定，若是不可歸責於中獎人的情況，就會發放；若廠商有不法，就會依合約向其究責。

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，且為增加民眾對雲端發票及兌獎APP的黏著度，此活動沒有限制只能中獎1次。

網友比對各期中獎名單，發現前2期中了iPhone、iPad等主要大獎的民眾，在第3期再次中大獎，引發爭議。

財政部今天舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動中獎名單異常說明記者會，財政部次長李慶華、賦稅署長宋秀玲、台北國稅局長吳蓮英、財政資訊中心副主任謝明峯等人出席。

根據財政部行政調查，此活動並無人為操作，重複中大獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，也不是公務員，無外界質疑重複中獎人內定情形；同時，此4人也應無小額洗發票、載具歸戶異常等情形，均符合活動抽獎條件。

針對活動發生重複中大獎是否與資安漏洞有關，謝明峯說，台北國稅局事前時候已有根據資安管理法要求，進行資安稽核作業，事後方面，也有要求廠商提供針對抽獎系統的相關檢核報告，就廠商所提交的報告來看，沒有發現明顯的攻擊或篡改現象。

不過，李慶華表示，承辦廠商雖是參酌增加黏著度等活動目的，撰寫抽獎程式，卻不是採一般隨機抽獎方式的邏輯。

李慶華說明，若是依據活動目的與一般隨機抽獎的邏輯，應為積極參加者享有「較多抽獎機會」，但每次抽獎機會均享「相同中獎機率」。反觀承辦廠商撰寫的抽獎程式，調高了積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會等，希望提高積極參與者的中獎率。

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李慶華指出，在此抽獎程式下，每個參與者都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人的排名，但抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的的必要範圍，尚待司法調查確認。

至於是否會重新抽獎，李慶華表示，財政部不會重新進行抽獎，現在第3期重複中大獎的獎項，均暫扣於財政部；獎項最終發放，會根據調查局立案調查的結果做出相對應的決定。若是不可歸責於中獎人的情況，就會發放；若廠商有不法，就會依採購法合約向其究責。（編輯：楊凱翔）1131106