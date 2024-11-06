雲端發票抽獎重複中獎惹議 財部調查結果無人為操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北6日電）財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，發生4人重複中大獎爭議。財政部今天發布行政調查結果表示，此活動並無人為操作，上述4人也應無小額洗發票、載具歸戶異常等情形，均符合活動抽獎條件，但抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的的必要範圍，尚待司法調查確認。

財政部指出，此案是否涉及不法或刑責，已移請法務部調查局立案調查，待有調查結果，將對外說明。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

立法院財委會日前通過臨時提案，要求財政部在1週內查明釐清「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動，是否有不公或舞弊。

財政部今天發布行政調查報告，重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君4人，經查均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，無外界質疑重複中獎人內定情形。

財政部在報告中指出，依電子發票整合服務平台資料分析，4名重複中獎人於活動期間每日平均約取得雲端發票2張至5張，且平均每張發票消費金額逾百元，難有大量取得小額統一發票參與抽獎活動的情事；同時，4人載具歸戶亦無異常情形，因此依目前分析，尚符合活動抽獎條件。

財政部表示，在此活動抽獎程式下，每個人都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人的排名。但抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的的必要範圍，尚待司法調查確認。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政部指出，未來租稅宣導抽獎活動，同一活動規劃多期抽獎時，以不重複中大獎為原則；抽獎程式及抽獎資料庫，應以單機儲存，避免網路連線造成外洩。

財政部進一步表示，將參考此活動調查結果研提公平、合理及具公信力的抽獎方式（含抽獎資格、抽獎程式） ，並於事前、事中及事後就每一個管控點建立安全查核機制，以確保抽獎結果符合活動目的及外界期待。（編輯：潘羿菁）1131106