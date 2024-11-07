台積電上漲5元 台股終場收23408點站上所有均線

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（中央社記者何秀玲台北7日電）美國總統大選由川普勝出，華爾街股市收紅並創收盤新高，台股今天上演慶祝行情，權值股領漲，指數開低走高，站上23400點，終場收23408.82點，上漲191.44點，漲幅0.82%，成交值為新台幣4248.02億元，站上所有均線。

權王台積電盤中由黑翻紅，最高為1075元，收1065元，上漲5元；鴻海收217元，上漲3.5元；聯發科收1305元平盤、廣達上漲5元，鴻家軍更是表現強勢。

電子股上漲0.89%、金融股上漲0.63%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.94%。

分析師指出，經濟部長郭智輝今天表示，美國政府對台積電的支持不會改變，台積電2奈米未來會在美國生產，最先進和關鍵技術也會留在台灣；今天台積電股價更不受川普當選影響，10月營收即將公布，成為市場關注焦點。

泛鴻海集團今天表現亮眼，鴻準以95.9元收漲停，正崴、建漢與陽程分別以69.5元、39.85元、69.3元漲停作收；台揚上漲逾9%，訊芯-KY上漲近2%。

川普重返白宮，帶動美國設廠台商相關個股上漲，包括國巨、台塑與華新科收盤皆上漲逾3%，美國不銹鋼通路龍頭大成鋼上漲近4%、汽車概念股堤維西上漲逾4%。（編輯：林家嫻）1131107