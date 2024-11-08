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台股漲145.07點

2024/11/8 13:50
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（中央社台北8日電）台北股市今天開高走高，收盤漲145.07點，為23553.89點，漲幅0.62%，成交金額新台幣4217.84億元。

加權指數開盤為23608.11點，盤中最高23699.7點，最低23509.13點；不含金融股指數20638.15點，漲137.68點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.27%、食品股跌0.74%、塑化股跌0.65%、紡織股漲0.8%、機電股漲0.92%、造紙股跌0.29%、營建股持平、金融股漲0.17%。

委買張數2310萬2245張，委賣張數1304萬6962張，成交張數845萬624張。

收盤時上漲261家，下跌713家，持平72家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、鴻準、元大台灣50反1、建漢、緯創。

漲幅前5名個股為吉茂、事欣科、神達、譁裕、佳和。

跌幅前5名個股為安集、大銀微系統、建漢、雄獅、怡利電。1131108

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台股漲幅收斂 上漲145點收在23553.89點
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