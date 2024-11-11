川普當選 工具機公會：出口環境有挑戰也有轉機

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天表示，美國總統當選人川普將重返白宮，未來美國將更積極推動製造業回流、加徵進口關稅等政策手段，促進相對落後的「鏽帶」地區重新繁榮，台灣工具機產業的出口環境可能面臨挑戰，但也有轉機。

鏽帶過去是美國工業核心，如今在全球化浪潮下因遷廠、工作機會外移，已由經濟重鎮的「鋼鐵帶」（Steel Belt）成了「鏽帶」，由美國東部紐約州與賓州，延續至西維吉尼亞州，轉向5大湖區的俄亥俄、印第安納、密西根、伊利諾到威斯康辛州等。

工具機暨零組件公會今天公布10月工具機出口金額1.84億美元，相較9月1.62億美元增加13.3%，較去年同期2.02億美元減少近9.1%。前10月工具機出口金額18.09億美元，較2023年同期減少17.1%。

觀察前10大出口市場，公會統計數據，今年前10月工具機出口前10大國家包括中國（含香港）、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、南韓及日本。

從工具機關鍵零組件來看，公會統計，10月工具機關鍵零組件出口金額1.21億美元，月增0.2%，年增10.3%。前10月工具機關鍵零組件出口金額約12.47億美元，較2023年同期減少0.6%。

觀察工具機關鍵零組件出口前10大市場，主要出口國中國（含香港）、美國、日本、印度、荷蘭、南韓、義大利、德國、泰國與土耳其。

觀察近日美國總統大選結果對工具機產業影響，公會分析，川普將重返白宮，對全球經濟與供應鏈產生深遠影響，預測未來美國將更積極推動製造業回流，以及加徵進口關稅等政策手段，促進相對落後的「鏽帶」地區重新繁榮。

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公會指出，台灣工具機產業的出口環境可能面臨挑戰，但也有轉機，公會建議，台灣業者積極拓展東南亞、歐洲等市場，強化區域性經營與供應鏈韌性，以降低台灣對單一市場的依賴性。

公會表示，台灣產業可深化歐洲和日本等市場布局，並藉助智慧製造調整出口布局與技術升級，讓台灣工具機產業能在川普新政的不確定性中挖掘機會，並強化全球競爭力。（編輯：林家嫻）1131111