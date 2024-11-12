外資賣超台股476億調節台積電 投信買超63億土洋對作

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台股今天重挫547點，失守23000點和短期均線，外資今天賣超台股新台幣476.36億元，在台指期淨空單減少至4.95萬口，外資今天調節凱基金、英業達、聯電、群創、中鋼、台積電與金控股等，投信則買超聯電，和外資土洋對作。

台積電ADR下挫3.55%，牽動台積電等電子權值股和人工智慧AI概念股領跌，金融震盪，傳產回檔，代表中小型股的櫃買OTC指數修正，台股加權指數今天下殺走低，終場重挫547.87點，收在今天最低點22981.77點，失守23000點和短均線和月線，成交值新台幣4385.39億元。

三大法人合計賣超618.26億元，其中自營商賣超204.93億元，投信買超63.03億元，外資及陸資賣超476.36億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少2291口至21579口，其中外資淨空單減少2193口至49505口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超神達約3.78萬張排名第1，外資也敲進元大滬深300正2 ETF（00637L）約2.53萬張排名第2，買超長榮航、華航各約2.25萬張與1.24萬張。

外資今天賣超凱基金3.29萬張排名第1，賣超英業達3.19萬張排名第2，外資今天調節期街口布蘭特正2 ETF（00715L）、聯電、中租-KY、群創、中鋼、國泰永續高股息ETF（00878）均超過2萬張，賣超台新金、新光金、玉山金、復華台灣科技優息ETF（00929）、台積電等超過1.6萬張。

外資今天調節台積電1.68萬張，終結連2買，賣超鴻海1.1萬張，終結連4買，根據統計，外資從10月迄今，已經賣超聯電累計達63.3萬張。

相較之下，投信今天買超聯電達1.18萬張，投信也敲進神達、中信金、兆豐金、元大金、仁寶、國泰金、台泥等。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，美國對中國嚴控半導體禁令，加上外資台指期淨空單高檔，加上新台幣匯率續貶，使得台股帶量下殺，大型電子權值股今天賣壓沉重。

展望台股後市，林漢偉表示，美國半導體禁令使得電子股漲多回檔，市場對台股位階保守看待，不過台股中多架構並未破壞，內資持續撐盤，觀察下週台指期結算後，是否有反彈補漲趨勢，靜待外資籌碼沉澱，預期台股短線走勢箱型整理格局。（編輯：楊凱翔）1131112