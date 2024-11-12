台積電等權值股下挫 台股盤中震盪跌逾400點

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台積電ADR下挫逾3%，台積電和主要電子權值股領跌，台股早盤重挫逾400點，暫失短期均線和月線。法人表示，外資在台指期淨空單逾5萬口創新高，台股現貨市場電子權值股承壓，短線箱型區間整理格局。

美股道瓊和標準普爾指數再創新高，不過台積電美國存託憑證（ADR）下挫3.55%，外資在台指期淨空單首次突破5萬口，台股今天開低走低，早盤下跌超過400點，早盤最低23098.43點，下跌431點，5日均線約23362點、10日線約23141點、月線約23220點均告失守。

盤中鴻海、日月光投控、金融股跌幅漸收斂，聯發科回神一度重回平盤，台達電翻紅，大盤走勢震盪。

至10時6分，台股加權指數23140.76點，下跌388.88點，跌幅1.65%，盤中成交值新台幣1803.60億元；其中電子股下挫1.68%，金融跌0.49%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.32%，機電電機類股跌1.23%，代表中小型股的櫃買OTC指數下挫1.45%。股價超過千元的高價股跌多於漲，力守「十六千金」。

電子權值股台積電盤中跌逾2%，鴻海下跌1.8%，日月光投控跌2.5%，聯電跌1%，台達電翻紅勁揚1.3%；人工智慧伺服器概念股廣達跌2.4%，緯創跌逾3.7%。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，美國費城半導體指數走弱，外資在台指期淨空單突破5萬口創新高，台股現貨市場今天往下壓盤，主要受到美國再度對中國嚴控半導體禁令影響，電子權值股承壓。

展望台股後市，林漢偉表示，台股下檔仍有支撐拚收腳，不排除內資盤中進場撐盤，靜待外資籌碼沉澱，短線台股箱型區間整理格局。（編輯：張良知）1131112