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台股跌144.85點

2024/11/14 13:57
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（中央社台北14日電）台北股市今天開低走低，收盤跌144.85點，為22715.38點，跌幅0.63%，成交金額新台幣3996.55億元。

加權指數開盤為22821.04點，盤中最高22893.82點，最低22619.71點；不含金融股指數19866.13點，跌128.8點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.56%、食品股跌1.01%、塑化股跌1.61%、紡織股跌1.02%、機電股跌0.58%、造紙股跌0.84%、營建股跌0.84%、金融股跌0.54%。

委買張數2245萬5023張，委賣張數1206萬4992張，成交張數807萬4285張。

收盤時上漲166家，下跌833家，持平49家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、神達、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為台灣虎航-創、吉茂、泰碩、合機、神達。

跌幅前5名個股為展達、錼創科技-KY創、益登、力銘、得力。1131114

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