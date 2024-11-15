金管會保險局核准 戴朝暉任台新人壽總經理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）台新金今天代子公司台新人壽公告人事異動，經金管會保險局核准，前法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉即日起接任台新人壽總經理。戴朝暉過去深耕外商及本土保險領域，已有近30年專業資歷。

台新金代子公司台新人壽發布重大訊息，台新人壽於今天接獲主管機關通知核准總經理人事案，即日起由前法巴人壽總經理戴朝暉擔任台新人壽總經理暨發言人。

擁有美國精算師執照的戴朝暉畢業於台灣大學數學系，取得文化大學企業管理碩士學位，並擔任美國註冊財務策劃師協會理事長。

台新人壽表示，戴朝暉過往深耕外商及本土保險領域，擁有近30年專業豐富經驗，歷任法巴人壽總經理、第一金人壽董事長、中泰人壽總經理等職務，資歷完整。

台新人壽指出，戴朝暉在拓展銀保通路、開發保險商品及服務創新、制定業務通路策略、以客戶為導向推動數位轉型等，皆創下高度成長的企業營運績效及亮眼成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台新人壽表示，戴朝暉將帶領台新人壽全體員工，為客戶提供滿足保障與退休需求的保險規劃，並在台新金資源挹注下，為社會帶來更創新且多元化的金融商品與優質服務。

台新人壽前身為保德信人壽，自2021年加入台新金控後，快速擴展公司組織與業務規模，從原先以壽險顧問通路為主的經營型態，積極轉型開拓銀行保險、壽險顧問、保經代多元並進的業務通路模式。（編輯：林克倫）1131115