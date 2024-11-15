裕珍馨投資逾3億台中擴產 傳統糕餅業力拚數位轉型

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（中央社記者劉千綾台北15日電）投資台灣事務所表示，今天再添4家企業共同擴大投資，包括根留企業方案的大樹醫藥，與中小企業方案的鍵財機械、威鋒農業、裕珍馨食品，其中裕珍馨規劃投資新台幣逾3億元在台中擴產，力拚成為傳統糕餅業數位轉型典範。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，裕珍馨食品致力於傳統糕餅的生產與創新，以奶油酥餅聞名。為了開拓市場及提升生產能力，預計投資逾3億元，在台中市外埔區興建新廠房及擴增產線，同時導入自動化製程、物聯網與大數據分析技術，以及使用綠色能源與設備。

大樹醫藥目前是全台最大藥局連鎖通路之一，為強化物流布建，將於桃園航空城建造全新的倉儲物流園區，導入自動化設備及智能化倉儲系統，以應對未來公司規模擴大而造成人力短缺的挑戰。這次投資將新增近100名員工，進一步促進當地就業發展。

鍵財機械從事於螺絲製程中關鍵搓牙機械設備的研發、製造與銷售，外銷比例達6成以上，主要市場包括歐美及亞洲。為增加歐美市場的市占率，鍵財機械投資近4億元，擴建廠房及導入機械設備，包含CNC加工設備、烤漆室及板金倉庫等，並建置智慧自動機械加工產線。

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威鋒農業生技的相關企業威蕈多農業生技公司，以生產高品質的杏鮑菇穩居國內市場，現階段威鋒農業積極推動洋菇種植技術的突破與創新，將杏鮑菇的基料延伸應用於洋菇發酵料，極大化資源利用效率，並計劃建設新廠區，預計招聘超過140名優秀人才，並導入國內最先進的智慧化農業技術。

投資台灣事務所表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1568家企業，投資額超過2兆3730億元，預估創造15萬5013個就業機會；後續尚有50家企業排隊待審。（編輯：林興盟）1131115