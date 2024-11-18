本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
88會館郭哲敏涉地下匯兌重開羈押庭 法院改裁1億交保
首頁 / 產經

千附精密看好明年半導體商機 嘉義廠2026年第2季營運

2024/11/18 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）光電及半導體設備零組件廠千附精密總經理賴明村今天表示，嘉義廠第一期廠房預估2026年第2季開始營運；與歐系半導體設備大廠合作機電整合模組新品，預估2025年開始交貨。

千附精密下午受邀參加櫃買中心業績發表會，談到嘉義新廠進展，賴明村指出，嘉義廠第一期廠房興建中，預計2026年第1季完工，2026年第2季開始營運，評估2027年1月第二期廠房開始興建，2028年12月完工，規劃2029年1月第二期廠房開始營運。

在產能規劃，賴明村評估，嘉義新廠在精密加工比重約30%，特殊製程占比30%，焊接占比10%，模組組裝測試占比約30%。

展望2025年半導體產業商機，賴明村指出，2023年半導體設備應用占千附精密整體業績比重約15%，今年下半年主要客戶訂單回籠，也有新客戶下單，預估2025年主要客戶業務展望樂觀。

法人問及與歐系半導體設備廠商合作進展，賴明村表示，雙方合作從單一零組件小模組進入機電整合模組，千附精密也導入客戶新品開發（NPI）流程，預計2025年開始交貨。

在光電和航太國防應用進展，賴明村指出，光電主要客戶訂單穩健，航太國防的美系客戶持穩。

千附精密今年前3季合併營收新台幣10.67億元，毛利率34.91%，前3季累計稅後獲利2.18億元，每股基本純益3.69元。（編輯：楊凱翔）1131118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：