114年度輸配電業費率上調 新設廠房線路設置費漲45%

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（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部今天召開電價費率審議會，決議114年度輸配電業各項費率平均調整為新台幣0.8465元，同時也拍板高壓及特高壓的線路設置費調漲45%，整體平均調幅為24%，主要受影響用戶為新設工廠。

此外，今年10月電價調整，因考量民生及公共利益，醫院診所及花蓮住宿業凍漲。經濟部表示，今天審議會考量與醫院診所業別關聯性、花東區域一體性等因素，決議其他醫療保健業（行業代碼869）及台東住宿業予以凍漲，並追溯自10月16日起適用。

經濟部今天召開113年第3次電價費率審議會，會中依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議114年度輸配電業各項費率。此費率主要為再生能源業者進行綠電直轉供，以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。

經濟部能源署說明，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年皆會進行檢討調整，審議會委員針對台電公司提報成本資料充分討論，決議明年輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度0.0588元、0.1726元、0.2002元、0.4149元。

能源署官員說明，明年度電力調度費率下調主因為線損減少，轉供輸電及轉供配電調漲則為因應台電加強電網計畫，費用折舊攤提所致。

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能源署表示，各項平均費率合計值從每度0.7210元調整為0.8465元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.2658元，適用期間為114年1月1日至12月31日。

在114年至116年線路設置費率方面，能源署表示，線路設置費率每3年檢討一次，主要為新建房屋申請用電或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，考量減緩民生影響，決議「電燈及低壓」不調整，「高壓及特高壓」調漲45%，整體平均調幅為24%，受影響用戶主要為新設工廠，線路設置費率調整方案自明年1月1日起實施，未足額反映部位留待後續年度電價審議會討論。（編輯：楊凱翔）1131119