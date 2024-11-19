華碩發表新款ROG Phone 9電競手機 聚焦AI遊戲功能

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩今天發表新一代電競手機ROG Phone 9 Series，搭載台積電3奈米製程打造的高通Snapdragon 8 Elite處理器，提升人工智慧（AI）遊戲功能，將於12日中午在台灣開賣、29日在3大電信業者上架。

華碩發布新聞稿說明，ROG Phone 9 Series全系列包含ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro與ROG Phone 9 Pro Edition，皆配備AniMe Vision顯示器，可自訂動畫與顯示多種功能；內建AMOLED螢幕可自由切換遊戲畫面顯示區域，並支援LTPO技術，自動依據使用情境調整螢幕更新率，增加手機續航力。

ROG Phone 9 Series優化多款熱門遊戲體驗，例如可在遊戲內自動撿寶、跑步、解控與自動升級技能的「AI遊戲幫手3.0」，以及能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI精華錄影2.0」，還有方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI辨識快搜2.0」等。

資策會產業情報研究所（MIC）的研究指出，2024年生成式AI應用成為各大手機品牌主軸，導入旗艦與高階機種，預估2024年全球AI手機市場滲透率可達13%，全球出貨1.56億支。

展望2025年，資策會MIC預估全球AI手機市場滲透率將達25%，全球出貨3.03億支，預期2026年AI手機將滲透至中低階機種，全球滲透率將在2028年突破6成。（編輯：楊凱翔）1131119