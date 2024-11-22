中華電助烏克蘭布查市重建 林佳龍見證簽合作意向書

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（中央社記者彭維楀華沙22日專電）為協助烏克蘭布查市戰後重建，在外交部長林佳龍見證下，中華電信歐洲子公司今天在華沙與布查市簽署合作意向書。林佳龍表示，台灣與民主陣營站在一起，透過台灣中華電信的科技，布查市將可擁有安全的資訊網路。

中華電信歐洲子公司總經理王興之與布查市（Bucha）市長費德魯克（Anatolii Fedoruk）代表簽署建置5G智慧城市示範區合作意向書，象徵台灣協助烏克蘭戰後重建，建立烏克蘭國家網絡資訊安全，以及台灣與民主陣線站在一起。

布查市是一座位於烏克蘭基輔州的小城市，距離烏克蘭首都基輔（Kyiv）約25公里，地理位置優越，是通往基輔的重要交通樞紐，向來被認為是基輔的衛星城之一。

布查原本是一個安靜的住宅區，以綠化、公園及適合家庭居住的氛圍而聞名。但自從烏俄戰爭開始，布查市遭到俄羅斯大量的攻擊，在俄軍攻占布查期間，針對當地平民進行綁架、酷刑、強暴、謀殺等行為，震驚國際。隨後更成為俄軍進攻基輔的重要戰略據點之一。

布查市市長費德魯克表示，俄軍的侵略造成這個城市居民傷亡與逃亡，他正慢慢重建這個城市，也希望透過台灣的中華電信科技，讓當地居民可以放心使用網路，擁有良好的網路建置，讓這個城市燃起希望。

費德魯克表示，我們的目標是透過重建，讓烏克蘭人民可以回到家鄉，讓人們擁有希望。布查市也象徵烏克蘭人民的抗爭精神，成為烏克蘭抵抗侵略的歷史性見證之一。

林佳龍強調，台灣與民主陣營站在一起，協助布查市戰後重建，透過台灣中華電信的科技，布查市將可擁有安全的資訊網路。

中華電信國際分公司協理劉炫龍表示，透過中華電信的EyeSee科技，布查市將可擁有乾淨網路、資訊安全，並成為智慧城市示範區，將來可推廣到更多不同的烏克蘭城市。（編輯：田瑞華）1131122