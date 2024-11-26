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今年規模最大案 台銀統籌主辦鐵道局1693億元聯貸

2024/11/26 18:58
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（中央社記者張璦台北26日電）交通部鐵道局委由台灣銀行統籌主辦新台幣1693.34億元聯貸案，今天舉行簽約儀式，為今年度國內最大聯貸案，資金用途為償還鐵道局繼受台鐵局既存債務，所舉借的金融機構借款。

台銀說明，為了使台鐵局公司化之後提高經營效能及競爭力，並促進鐵路事業健全發展與永續經營，政府已移撥台鐵局及所屬機構經管的適足資產給鐵道局，並由鐵道局設立償債基金，承接台鐵局既存的短期債務，以履行政府「歷史包袱所造成的債務，由政府負擔」承諾。

台銀指出，鐵道局考量償債基金繼受的短期債務金額龐大，為提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，因此委任台銀籌組聯貸案，盼共創撙節國庫開支、提升政府效能的雙贏格局。

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今天簽約儀式由鐵道局局長楊正君、台銀董事長凌忠嫄共同主持；台銀指出，此聯貸案資金用途是償還鐵道局繼受台鐵局既存債務，所舉借的金融機構借款。

台銀表示，在台銀、農業金庫、台灣企銀、合作金庫、中國信託等5家台鐵局既有往來行庫的支持下，此案總承諾額度達2320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1693.34億元結案，為今年度國內最大聯貸案。（編輯：楊凱翔）1131126

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