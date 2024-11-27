吳誠文：12強台灣奪冠非偶然 主權AI續助威體育發展

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（中央社記者張璦台北27日電）曾拿下威廉波特世界盃少棒賽冠軍的國科會主委吳誠文今天說，台灣日前在世界12強棒球賽擊敗日本奪冠，絕非偶然，近年台灣學界推動棒球科技發展，漸漸跟上美、日水準，台灣主權AI建起來後，強化相關系統、軟體，運動水準定可達到世界一流。

台灣日前於世界12強棒球賽奪冠，少棒國手出身的吳誠文，今天在國科會第12次委員會議會後記者會提及此事，難掩興奮之情。他表示，「贏日本絕對不是偶然」，台灣選手從預賽、複賽到決賽，整個團隊、選手的表現與水準，跟以前國家代表隊不一樣。

吳誠文透露，5年前他在成大當副校長時，「大餅總教練（中職統一獅隊總教練林岳平） 找我們協助他做棒球科技」，過去5年來，台灣學界默默做很多事情，挹注台灣棒球科技發展漸漸跟上美國、日本，美、日等國很早就在使用科技工具。

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吳誠文表示，事實上，棒球科技相關硬體很多都是由台灣供應鏈製造，未來台灣主權AI（人工智慧）建起來後，強化系統、軟體， 台灣運動的水準將繼續進步，一定可以達到世界一流。

吳誠文曾在小學時入選台南市巨人少棒隊，拿到全國冠軍、並前進美國威廉波特，參與1971年第25屆世界少棒賽，主投第2場對美西隊比賽，以11比0完封對手，助中華隊拿到那屆比賽冠軍。（編輯：楊凱翔）1131127