6金控擔綱永續金融先行者 金管會期許2方向精進

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（中央社記者謝方娪台北4日電）第2屆永續金融先行者聯盟由玉山金等6家金控組成，因其餘金控公司治理評鑑結果並無符合加入聯盟標準，第3屆先行者聯盟確定續由6家金控組成。金管會今天表示，期許聯盟帶領其他金融機構強化與客戶議合，並精進企業戶碳排資料蒐集。

玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第2屆成果發表記者會，先行者聯盟成員玉山金總經理陳茂欽、元大金總經理翁健、中信金總經理高麗雪、第一金總經理方螢基、國泰金總經理李長庚及兆豐金總經理蕭玉美均親自出席。

金管會綜合規劃處長胡則華會中說明，前2屆先行者聯盟成員篩選，金管會均會參考公司治理評鑑結果，進入聯盟的成員至少ESG（環境保護、社會責任及公司治理）表現要受到國內、外評鑑肯定或被納入指數中。

對於第3屆永續金融先行者聯盟是否有望增添新面孔，胡則華表示，經金管會初步檢視最新出爐的公司治理評鑑排名前5%企業，目前沒有新增符合條件的金控，因此第3屆永續金融先行者聯盟成員將維持目前6家。

胡則華透露，確實有其他金控表達加入聯盟意願，金管會將持續鼓勵金融業精進永續作為。

根據記者會所揭露第2屆成果，2023年聯盟各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者總碳排放量達1387萬公噸，所屬行業包括製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業及半導體等；截至2023年底止，聯盟各金控對高碳排企業完成議合比例平均近92%，促使高碳排企業訂定2050減碳目標比例平均達64%。

胡則華表示，從第2屆成果來看，6家金控都做得非常好、在社會創造良好口碑，6家金控已不僅是永續金融先行者，而是永續發展先行者甚至領導者，她也期許聯盟未來朝2方向再精進。

首先，她觀察不少金融機構對於有關投融資對象碳排放量（範疇3）尚未往下精進、普及率仍不足，希望聯盟成員可多拉其他金融機構一把，讓其他金融機構知道如何與客戶議合。

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其次，金融機構取得氣候資料尚不夠充足，胡則華表示，希望銀行業可多協助企業戶進行碳盤查，例如有金控會要求旗下全體銀行分行洽企業客戶表達可協助進行碳盤查，若6家先行者亦能採同樣方式積極鼓勵企業戶進行碳盤查，將有助資料蒐集更完整。

另外，南韓總統尹錫悅昨晚無預警在電視直播中宣布戒嚴，為南韓40多年來首度頒布戒嚴令，震驚全球，數小時後又宣布解除。元大金在韓國設有子行，對此事件，翁健表示，目前盤點元大金韓國據點資金及流動性均沒有受影響，後續將持續關注。（編輯：楊凱翔）1131204