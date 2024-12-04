船期延遲收入認列遞延 望隼11月營收年減14%

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（中央社記者何秀玲台北4日電）專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技因船期延遲導致收入認列遞延，今天公布11月營收為新台幣2.28億元，年減14.36%。

望隼今年前11月累計營收為27.79億元，年增19.47%，創同期新高；望隼表示，今年持續推出新品刺激消費，中國與日本也有新訂單挹注，全年營收有機會成長。

望隼今年前3季營收22.4億元，稅後純益5億元，年增32.4%，每股純益8.89元；從市場營收占比來看，望隼今年上半年中國市場占比60%最大，其次為日本市場占36%，台灣市場占4%。

望隼表示，由於日本及中國客戶因應備貨需求的訂單回流，加上矽水膠產品已陸續出貨至中國客戶，可望持續挹注望隼下半年的營收。

望隼指出，綜觀全球隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中；中國市場今年成長力道雖然不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，中國及日本客戶持續有新訂單的挹注，因此望隼今年全年營收表現，較去年有望顯著提升。

望隼表示，明年將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，期望為營收貢獻一波新成長。（編輯：楊蘭軒）1131204