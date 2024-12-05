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研調：第3季手機產量季增7% 蘋果第4季市占估躍第1

2024/12/5 16:41
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（中央社記者江明晏台北5日電）研調機構TrendForce調查，今年第3季適逢智慧手機銷售旺季，加上品牌推旗艦機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，三星蟬聯龍頭寶座，而蘋果（Apple）第4季進入新機生產高峰，估市占排名躍升第1。

TrendForce表示，從旺季產量的角度分析，第3季表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。

展望第4季，TrendForce指出，由於蘋果新機生產進入全年高峰，以及Android陣營依慣例於年末衝刺市占，預估季度總產量將季增近7%，與去年同期表現相仿，第4季品牌商仍採取謹慎備貨策略，以免庫存壓力加劇金流負擔。

TrendForce說明，第3季全球前6大智慧手機品牌排名未有變化，合計市占近80%。三星第3季產量近5900萬支，季增9%，以19%的市占排第1，產能成長主要受摺疊機系列進入量產，以及中低階A系列因應節慶增加備貨所驅動。

針對蘋果，TrendForce表示，第3季手機產量約5100萬支，季增15%，以近17%的市占率位居第2名，第4季蘋果進入新機生產高峰，預估市占排名將躍升為全球第1；但值得注意的是，蘋果新機AI話題未能在中國引起迴響，加上品牌競爭激烈，在當地銷售表現較去年同期衰退。

TrendForce表示，排名第3的小米第3季產量近4300萬支，季增2%，市占率為14%。由於小米較其他中國Android品牌更早進軍海外市場，近期海外市場表現成為主要成長動能，預估小米第4季手機產量將與前一季持平，除回補庫存，也將提前規劃生產，以舒緩農曆新年假期停工的影響。

TrendForce指出，Oppo第3季生產約3700萬支智慧手機，季增5%，反映電商促銷旺季和新品衝刺備貨的情況，市占率為12%，排名第4，預計第4季產量與前一季相近。

排名第5的Vivo第3季生產約2700萬支智慧手機，TrendForce表示，同樣受惠新品推出和因應電商促銷的備貨需求帶動，季度成長4%，市占表現為9%，估第4季產量持穩。

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TrendForce觀察，Transsion擺脫第2季庫存調節低潮，第3季產量約2500萬支，季增7%，排名第6，預計第4季生產同樣以維穩為目標，避免重蹈覆轍升高庫存。

隨著AI風行，市場開始關注AI智慧手機表現。TrendForce認為，這類手機應具備在裝置端執行AI運算的能力（On-Device AI），包括機器學習及生成式AI，由於須具備一定規格的處理器晶片及記憶體，才能實現效能，因此目前AI手機仍以旗艦機為主，估2024全年AI手機占比落於10%至15%之間。（編輯：林家嫻）1131205

TrendForce
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