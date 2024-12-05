台灣中型100指數期貨 獲美CFTC交易許可

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣期貨交易所今天宣布，台灣中型100指數期貨，取得美國商品期貨交易委員會交易許可，相關商品將於12月9日上市，之後美國人可以交易相關商品。

期交所透過新聞稿指出，2日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發台灣中型100指數期貨交易許可（Commission Certification）。

期交所表示，依CFTC規定，台灣中型100指數期貨屬於廣基指數期貨，取得其交易許可後，可望吸引更多外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。

期交所說明，台灣中型100指數涵蓋市值排名第51至150名的上市公司，是判斷台灣中型股整體表現的重要指標。

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期交所指出，中型股各成分股市值約介於新台幣500億元至2000億元，因股本相對大型權值股小，受獲利及景氣波動的影響通常較大，股性相對活潑，因此整體成分股市值雖僅約加權指數的1成5，但成交值占比近3成，代表市場對中型股有一定的交易與避險需求。

期交所表示，台灣中型100指數最大產業權重低於15%，最大成分股小於3%，且成分股涵蓋人工智慧AI、雲端及航運等領域，題材多元，可提供不同交易機會，並讓國內指數期貨產品線更加完整。（編輯：楊凱翔）1131205