原相11月營收創3年新高 聯詠瑞鼎同降
2024/12/6 18:24
（中央社記者張建中新竹6日電）IC設計廠11月營收表現不同調，原相11月營收達新台幣7.67億元，創3年多來新高，聯詠和瑞鼎11月營收同步較10月滑落，分別創下9個月及今年來新低。
原相自結11月營收7.67億元，月增2.46%，年增32.16%；累計前11月營收75.75億元，年增44.36%。原相表示，電競滑鼠晶片等產品需求較先前熱絡，第4季業績可望維持與第3季相當水準。
面板驅動IC廠聯詠和瑞鼎受到淡季效應影響，11月營收同步較10月滑落。聯詠11月營收82.13億元，月減3.63%，年減8.23%，創9個月低。累計前11月營收942.61億元，年減7.36%。
瑞鼎11月營收18.19億元，月減8.49%，年增12.31%，創今年來新低；累計前11月營收224.95億元，年增34.76%。
瑞鼎指出，第4季消費市場氣氛依舊保守，整體需求轉弱，電視與電腦顯示需求偏弱，中小尺寸主動式有機發光二極體（AMOLED）也將受到客戶年終庫存調整影響動能減弱。（編輯：林克倫）1131206
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