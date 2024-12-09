傳國產化指標廠興達海基退場 經部：風電產值達968億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北9日電）媒體報導，離岸風電國產化標竿廠商興達海基農曆年後可能熄燈，風電國產化政策成效受矚。經濟部表示，離岸風電相關製造業累計產值為新台幣968.76億元，目前水下基礎業者已規劃布局東南亞，經濟部將持續協助解決業者技術瓶頸、提升競爭力。

媒體報導，國內離岸風電國產化標竿企業、中鋼投資的興達海基公司，在燒光2個資本額64億元後，傳出農曆年後將吹熄燈號。

經濟部今天透過新聞稿說明，產業關聯政策自2018年起執行至今，離岸風電相關製造業累計新增建廠投資802.64億元、產值達968.76億元，經濟部持續協助業者解決技術瓶頸，協助業者提升大型化技術的國際競爭力。

經濟部表示，目前水下基礎業者已著手規劃去東南亞設產線布局，風機零組件也已進入SGRE及Vestas等風機系統廠的供應鏈，SGRE更在台中港設立機艙組裝廠，之後跟著風機系統商外銷亞洲地區。

此外，關於有報導指出風電國產化失敗告終，質疑躉購費率政策。經濟部能源署澄清，躉購費率與產業關聯為2個目的不同的政策，躉購費率制度早在2010年即上路，而產業關聯政策是2018年誕生的政策；而先推動躉購機制，再漸進轉入競價制度，亦是國外多數離岸風電發展成熟國家行之有年做法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

能源署進一步說明，台灣推動離岸風電躉購機制，為參考英國、德國等歐洲離岸風電成熟發展國家的發展路徑，初期給予合理躉購誘因，提高業者投入新興市場開發的意願，待市場成熟後即轉為競標制度；且再生能源躉購費率為法定的審定會，由許多經濟、會計、技術工程等專家組成，共同訂定具公信力的躉購費率，反映的是市場合理成本，與推動產業關聯政策無關聯。

經濟部表示，台灣是出口為主的科技業大國，綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，經濟部將持續與相關業者合作，齊心協力推動台灣離岸風電市場，以提供充足綠色電力，提供產業國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1131209