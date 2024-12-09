外資上週買超761億元 終止連3賣

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）台股上週強彈930.77點或4.18%，週五集中市場指數收在23193.27點，成功收復23000點關卡。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣761.11億元，終止連3週賣超。

從11月11日至29日，外資連續3週賣超台股，單週賣超金額分別達1106.62億元、505.11億元和1014.5億元，台股修正回檔。進入12月，外資回心轉意，上週轉為買超761.11億元。

根據證交所統計，今年初至12月6日止，外資在集中市場累計賣超金額仍達6647.69億元。外資總持有股票市值33兆4395億元，占全體上市股票市值44.98%。

個股方面，外資上週自集中市場買超前3名上市公司為華航13萬2987張、凱基金9萬7818張、新光金8萬1156張；另外外資上週買超台積電3萬8191張，居買超榜第6位。

上週外資賣超前3名上市公司為鴻準3萬2131張、聯電3萬1309張、鴻海2萬5808張。（編輯：張均懋）1131209