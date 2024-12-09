緯創恩智浦成立聯合實驗室 加速汽車應用開發

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（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠緯創今天宣布與車用半導體廠恩智浦（NXP）共同成立聯合實驗室，推動車輛電子電氣架構（Electronic/Electric Architecture，簡稱EEA）的發展。

緯創發布新聞稿說明，緯創持續在電動車領域投資開發技術驗證能力，這次成立的聯合實驗室將聚焦車用通訊解決方案，提供完整的車用電子電氣架構驗證及開發環境，以加速「軟體定義汽車（SDV）」所需的新一代電子電氣架構創新開發、整合與應用。

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緯創指出，新成立的聯合實驗室將專注於車用電子電氣架構的關鍵技術，包括車載網路架構設計、系統整合、網路安全防護及系統相容性測試等領域。

緯創董事長林憲銘11月22日出席法人說明會提到，緯創在車用控制板有不少斬獲，雖然營收貢獻不大，但毛利率優於個人電腦（PC）產品。目前車用策略是避開消費性車款，聚焦商用車，相關布局才剛開始，還要一段時間才能看到成果。（編輯：蘇志宗）1131209