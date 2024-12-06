AI伺服器挹注 緯創、英業達11月營收登同期新高

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（中央社記者吳家豪台北6日電）在人工智慧（AI）伺服器挹注下，代工廠緯創今天公布11月營收新台幣952.43億元，年增24.61%，創歷年同期新高。英業達11月營收約608.58億元，年增37.87%，也改寫歷年同期新紀錄。

緯創11月合併營收約952.43億元，月減1.08%，年增24.61%；今年前11個月累計營收9436.01億元，年增19.16%。

緯創11月筆記型電腦出貨170萬台，月減10萬台；11月桌上型電腦與顯示器皆出貨80萬台，與10月持平。

緯創告訴中央社記者，第4季3大產品線出貨可能與第3季持平，AI伺服器出貨將季增兩位數，通用型伺服器將持平或小幅季增。從2024全年來看，筆電與通用型伺服器出貨有望小幅成長，AI伺服器將成長3位數。

英業達11月合併營收約608.58億元，月減5.92%，年增37.87%；今年前11個月累計營收5740.23億元，年增21.82%。

英業達11月筆電出貨170萬台，與10月持平；由於急單效應，筆電第4季出貨將與第3季持平或小幅季減。伺服器方面，第4季將是今年出貨高峰。

從2024全年來看，英業達原本預估筆電出貨將成長中個位數（約4%至6%），已調整為成長中至高個位數（約4%至9%）；伺服器全年出貨有望成長兩位數。（編輯：林克倫）1131206