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華邦電推出安全快閃記憶體 搶攻車用市場

2024/12/11 11:55
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（中央社記者張建中新竹11日電）記憶體廠華邦電今天宣布，新推出TrustME W77T安全快閃記憶體系列產品，主打車用市場，強調為連網和自動駕駛汽車提供更高安全保護。

華邦電今天發布新聞稿，隨著汽車電氣電子架構持續演進，支援軟體定義汽車設計，安全性和高可靠性已成為設計師和汽車製造商的首要考慮因素。

華邦電指出，汽車市場需要具備高性能、功能豐富且高度安全的產品。W77T安全快閃記憶體系列產品是專為車用市場設計，256Mb、512Mb和1Gb容量的樣品已開始供應，未來將再推出64Mb和128Mb容量產品。

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華邦電表示，W77T產品讀取頻寬可達每秒400MB，符合汽車系統單晶片（SoC）快速啟動和高性能處理能力的需求。

為保障內容的原始性和真實性，華邦電表示，W77T產品採用基於LMS-OTS的遠端驗證技術，防止在平台組裝、運輸及配置過程中發生內容篡改和錯誤配置，並防範網路攻擊。此外，產品在華邦電經過安全認證的自有製造工廠生產，以確保產品供應鏈的安全可靠。（編輯：張均懋）1131211

#華邦電
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