保瑞拿下2大併購獎 盛保熙：今年收購美國USL展效益

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（中央社記者何秀玲台北12日電）保瑞藥業宣布獲台灣併購金鑫獎的「最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」，董事長盛保熙表示，併購後快速調整體質，逐步顯現經營效益；今年收購美製藥公司USL持續展現併購效益，美國無菌針劑廠房近期維護停產，將為擴展歐洲市場創造新機會。

保瑞藥業今天發布新聞稿提到，台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」昨天頒獎，本次獲得2大併購獎，顯示評審團肯定保瑞作為台灣首家大規模進軍美國市場製藥公司，以及在此次併購中展現的綜效。

保瑞今年透過收購美國百年製藥公司Upsher-Smith Laboratories（簡稱USL），保瑞不僅突破進入全球最大藥品市場的關鍵障礙，也擴展小兒神經用藥VIGADRONE的產品線，並利用USL既有銷售通路和產品組合，實現併購效益。

此外，今年7月USL與保瑞藥業旗下研發製造特殊學名藥，並以美國市場為區域優先的保盛公司（Twi）完成物流整合，將保盛美國公司Twi USA第三方物流作業，轉移至USL自有物流中心，提升配送效率、降低管理成本並增強營收。

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盛保熙說，今年8月完成併購美國無菌針劑與充填廠Baltimore廠，11月開啟為期約2個多月的設備升級計畫，待升級完成後，廠房將符合最新規範，這不僅將完整保瑞在美國CDMO（委託開發暨製造服務）領域的布局，還為擴展歐洲市場訂單創造新機會，大幅增強保瑞在全球市場競爭力。

展望未來，盛保熙表示，保瑞將持續透過CDMO和全球銷售業務的雙引擎，加強全球業務布局，持續衝刺業績。（編輯：張均懋）1131212