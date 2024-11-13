併購策略發威 保瑞前3季賺逾3個股本

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（中央社記者何秀玲台北13日電）生技股王保瑞藥業今天公布第3季財報，併購策略發威，前3季稅後純益新台幣33.34億元，年增35.3%，每股純益為32.87元，前3季獲利已超越去年全年。

保瑞今年第3季稅後純益為14.46億元，年增97.3%，每股純益為14.15元，稅後淨利、EPS均創新高。保瑞表示，受益於集團推動併購策略與業務整合，推升產品組合優化，加上管控成本得宜，第3季無論毛利率、營業利益率、稅後純益率均增加。

保瑞指出，CDMO（委託開發暨製造服務）部分，自今年8月底將美國無菌針劑與充填廠併入全球CDMO業務體系，為集團帶來新台幣4.5億元營收貢獻；今年以來全球CDMO業務新增20個產品項目，並簽下9個新客戶，加乘效應下，保瑞今年CDMO業績已超越原定目標，全年展望樂觀。

此外，保瑞今年8月與泰福生技達成策略聯盟，成為其單一最大法人股東，合作重點聚焦於生物製劑代工業務，以應對美國生物安全法案，限制中國生技公司的市場活動所帶來的在地生產需求。

保瑞表示，美國無菌針劑與充填廠的納入，也提升保瑞無菌針劑製劑的生產能力，並強化其在大分子製劑代工服務的市場地位。

小分子製劑方面，保瑞於4月併購美國藥廠Upsher-Smith（USL）後，取得美國本土生產設施，7月完成物流整合，將保盛藥業物流作業移轉至USL自有物流中心，提升配送效率並降低成本。

此外，台新藥委託保瑞旗下桃園廠（景德製藥）進行眼用藥的充填及包裝，也於第3季出貨至美國市場，拓展保瑞在小分子眼用製劑市場的布局。

銷售方面，保瑞今年以來新增7項上市量產產品，包含2個自有藥證，5個經銷產品，美國市場銷售占其全球市場銷售業務比重9成以上。（編輯：楊蘭軒）1131113