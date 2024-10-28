保瑞收購美國罕病藥公司Pyros 預計今年交割

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（中央社記者何秀玲台北28日電）生技股王保瑞藥業今天發出新聞稿，宣布25日董事會通過收購美國罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.（Pyros）全數股權，以取得Pyros旗下關鍵罕見疾病品牌用藥，交割價金2725萬美元（約新台幣8.7億元），預計今年第4季交割完成。

保瑞藥業表示，透過此次股權收購取得的罕病品牌用藥產品組合，將可有效擴大保瑞集團全球銷售業務在美國市場的通路，降低原本過於集中學名藥的營收組合，有助具有專利保護優勢的品牌通路轉型，奠定全球銷售業務事業體的長期競爭利基。

Pyros在2017年成立，為美國一家專注於開發罕見藥物的製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，旗下關鍵品牌用藥口服液及口服型粉末溶液，皆為嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的用藥。

保瑞今年第2季完成美國製藥公司Upsher-Smith併購案後，藉著其針對小兒神經用藥VIGADRONE口服懸浮液劑型，以及深耕多年的特殊藥局通路，打入美國品牌學名藥市場。保瑞表示，VIGADRONE不但是Upsher-Smith產品組合中，營收成長最快，獲利最好的，也奠定保瑞集團在小兒罕見疾病用藥市場的地位。

保瑞表示，收購Pyros後，保瑞集團可進一步將旗下全球銷售業務的目標市場，由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力，且獲利品質更好的改良型新藥組合，並成為美國市場唯一同時擁有口服懸浮液劑型與即用型液體配方的藥廠，確實掌握優勢。

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保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，收購Pyros是保瑞強化全球銷售業務競爭優勢的重點策略執行，呼應今年年初併購Upsher-Smith後訂定的長期發展策略。

他指出，透過整合Pyros針對罕病藥物的研發能力，運用Upsher-Smith在小兒神經專科經營多年的品牌認同，保瑞集團將持續增加品牌產品、擴大銷售通路、提升獲利效率，以創造綜效，在處方用藥領域建立全球地位；旗下Upsher-Smith團隊將與Pyros商業產品及團隊，搶攻罕見疾病領域。（編輯：楊蘭軒）1131028