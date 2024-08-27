保瑞取得泰福30.5%股權躍最大股東 將進行策略聯盟

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（中央社記者何秀玲台北27日電）生技股王保瑞今天宣布董事會通過與新藥公司泰福-KY進行雙向策略聯盟，將由泰福發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技，以每1股保瑞生技普通股換發1股泰福普通股做為對價，保瑞藥業將取得泰福約30.5%股權，目標要讓泰福「從負轉正」。

本次策略聯盟，保瑞生技採收益法，泰福則採7月1日至8月15日期間平均市價。此案子雙方洽談6至7個月，依照時程規劃，泰福與保瑞生技預計於今年10月中旬召開第一次臨時股東會，通過這項合併案，泰福股本則將從新台幣16.4億元增至23.8億元。

泰福董事長陳林正表示，保瑞將成為泰福單一最大法人股東，泛潤泰集團占股權24至25%，泰福創辦人趙宇天在交易完成後，將降低持股約2%多。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，著眼於雙方在生物製劑CDMO（委託與製造）業務共同目標，並針對近期產業脈動與政策發展；例如美國推動生物安全法案（Biosecure Act）等，以最有效率方式整合雙方資源，站穩搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

盛保熙說，雙方策略聯盟後，未來小分子藥物與充填由保瑞負責，大分子藥物開發與大量生產則由泰福負責；他說，大分子投資較大，相對未來性也大，目標計畫清楚就是讓泰福「從負為正」。

透過這次資源整併，保瑞將成為台灣第一家擁有從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發，延伸到藥品生產以及最終成品充填，擁有一條龍服務的大分子CDMO公司，可為代工客戶提供美國市場在地量產產能，滿足為因應Biosecure法案所帶動的代工需求，這是目前全球CDMO產業發展中最關鍵的條件。

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此外，保瑞也看好泰福旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric的市場機會，相信透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，將加速產品上市與極大化兩項產品的商業價值。

依照時程規劃，泰福生技與保瑞生技預計於今年10月中旬將召開第一次臨時股東會，通過這項合併案。泰福生技計畫於明年第1季召開第2次股東臨時會改選董事，將共有9席，由保瑞集團推派2席董事、2席獨立董事，並將推舉盛保熙擔任泰福新任董事長，另外5席包括陳林正1席，趙宇天1席，泛潤泰1席董事加上2席獨董。（編輯：楊凱翔）1130827