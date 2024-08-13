併購效益發威 保瑞第2季每股賺11.61元

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（中央社記者何秀玲台北13日電）生技股王、製藥公司保瑞今天公告第2季財報，該季為併入美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）後的完整季度，稅後純益新台幣11.71億元，年增69.3%，每股純益（EPS）為11.61元，賺超過一個股本，獲利和EPS雙創歷年同期新高。

保瑞上半年稅後純益為18.87億元，年增9.04%，EPS為18.68元。

保瑞表示，第2季為集團併入USL後的第1個完整季度，部分財務表現受併購後一次性項目影響。如排除併購相關一次性費用，第2季合併USL後的常態性合併營業費用約8億元，遠低於財報揭露的12億元。

保瑞表示，全球市場銷售業務第2季起併入USL的藥品銷售貢獻，貢獻集團整體營收約72%。以產品類別來看，加入USL銷售管道後，品牌學名藥及品牌專利藥合計營收約8.5億元，占保瑞全球市場銷售業務比重大幅提升至23%。

此外，今年6月底保瑞宣布收購美國無菌製劑廠，預計在8月下旬交割，該廠為保瑞在美國本土擁有的第3座生產基地、在全球市場的第10個藥廠據點，未來接廠後可強化保瑞在全球CDMO（委託開發暨製造服務）的製程技術與開發能力。

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CDMO部分，保瑞全球CDMO事業今年來已新增14個產品項目，並有6個新簽客戶，保瑞表示，第2季全球CDMO業務營收達15.1億元，年增近13%，對今年展望樂觀。

保瑞董事長盛保熙表示，今年上半年布局美國市場策略執行下，併購項目的業務整合與效率提升，將會是未來一年的執行重點，雖然第2季受部分併購相關的一次性費用影響，使得毛利率及營業利益率皆較前期波動，但保瑞在各個併購事業持續整合下，營運成果將有望逐季提升。（編輯：楊蘭軒）1130813