保瑞完成第一個無菌針劑廠併購案 提升CDMO製程技術

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（中央社記者何秀玲台北21日電）生技股王保瑞藥業今天宣布，已完成向美國公司Emergent BioSolutions（簡稱Emergent）收購旗下子公司位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌針劑製造廠區；後續將可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

保瑞表示，本次收購不僅讓保瑞在已擁有生產生技藥品無菌製劑原料藥的能力下，取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，也為旗下大分子代工服務業務的保瑞生技，增添競爭利基。

該座新加入的廠區約8.7萬平方英尺，共有4條無菌針劑產線，可支援實驗試製及商業量產所需的冷凍乾燥、玻璃瓶充填與預填充注射器充填等，各式技術製程與代工服務。

保瑞集團今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories （簡稱USL），取得其在明尼蘇達州2座工廠，增加口服固體劑型的產能。本次完成此一針劑廠區的收購後，保瑞集團在全球擁有10座經多個先進國家藥監機構查核通過的製造廠區。

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保瑞表示，不僅能為全球客戶提供各種劑型與藥物釋放技術，更能全力搶攻持續成長的全球代工業務需求，為集團旗下CDMO（藥品委託開發暨製造服務）業務創造成長動能。

保瑞集團董事長盛保熙表示，繼上一季完成交接美國百年藥廠USL後，這次收購的Camden廠區進一步強化保瑞在北美的業務能力，並提升保瑞為生物製劑客戶所能提供的產品範圍與服務技術。（編輯：張均懋）1130821